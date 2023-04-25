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В Омске в очередной раз пытаются продать дом на колесах за 3,6 млн рублей

25 апреля 2023, 03:27
Фото: torgi.gov.ru
Транспортное средство Mercedes 616 CDI Camper Carthago принадлежит правительству Омской области.

24 апреля в Омске стартовал электронный аукцион по продаже дома на колесах, который находится в собственности правительства Омской области. Стартовая цена — 3,6 млн рублей.

«Аукцион проводится в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 24 апреля 2023 года № 608-р», — говорится в карточке лота.

Автомобиль Mercedes 616 CDI Camper Carthago 2002 года выпуска имеет пробег 13,5 тысяч километров. Ранее домом на колесах пользовались Дорожное ремонтно-строительное управление № 4, Центр учета и содержания собственности Омской области, Омский драмтеатр.

Заявки на торги принимают до 22 мая 2023 года, победителя планируют определить 26 мая.

Отметим, что это далеко не первая попытка продать дом на колесах, с 2020 года уже семь аукционов признаны несостоявшимися.

«Аукционы, назначенные на 23 марта 2020 года, 29 мая 2020 года, 20 июля 2020 года, 1 марта 2022 года, 25 апреля 2022 года, 5 июля 2022 года и 2 марта 2023 года, признаны несостоявшимися», — такая информация указана в сведениях о предыдущих извещениях.
Имущество топливной компании, принадлежащей облправительству, выставили на торги
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#Юлия Истомина#Торги#Аукцион#Продажа#Автомобиль#Министерство имущественных отношений#Город#Общество#Новости#Омск#Омская область
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