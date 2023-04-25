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В Омске в гостинице «Турист» наткнулись на труп 68-летнего пенсионера

25 апреля 2023, 06:55
Фото: 1MI
Мужчина скончался прямо на рабочем месте
По предварительному заключению судмедэкспертов, мужчина скончался по естественным причинам.

В Омске следователи разбираются во всех нюансах внезапной смерти 68-летнего мужчины, тело которого накануне нашли в гостинице «Турист» на улице Броз Тито.

«В понедельник, 24 апреля, около 09:33 поступило сообщение от работников гостиницы, что в одном из подсобных помещений было обнаружено тело пенсионера», - рассказали Городу55 в СКР по Омской области.

Личность умершего установили сразу же, — им оказался сотрудник гостиницы, который трудился сантехником. Мужчина скончался прямо на своем рабочем месте.

Прибывшие на вызов судмедэксперты осмотрели труп и не нашли никаких следов криминала или насилия. Теперь причину смерти омича будут устанавливать в морге по результатам вскрытия.

По факту этого происшествия назначена и проводится проверка. 

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