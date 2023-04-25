В Омске трамвай №7 поехал по привычному маршруту после обрезки деревьев

Posted Сегодня, 06:19
Published Сегодня, 06:19
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Updated Сегодня, 06:22
В Омске возобновлено движение трамваем по маршруту №7 до улицы Стрельникова после обрезки деревьев. Об этом сообщили сегодня, 25 апреля, в пресс-службе администрации Омска.
«Был выполнен большой объем работ по очистке путей от мусора, а также осуществлена срезка сухих веток, вдоль контактной сети и рельсов на проспекте Королева. Трамвайное сообщение по маршруту поселок Амурский — улица Стрельникова возобновлено в полном объеме в течение всего дня», — рассказал начальник филиала «Трамвайное депо» Евгений Юнг.
Напомним, что трамваи по маршруту №7 ездили по укороченной схеме с 17 апреля. Это было необходимо, чтобы обрезать сухие ветки вдоль путей. На линии работали 8 вагонов вместо 15.