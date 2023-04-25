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В Кузбассе мужчина приговорен к 12 годам колонии за интимную переписку с девочками

25 апреля 2023, 17:02
Мужчина из Анжеро-Судженска приговорен к 12 годам и 6 месяцам колонии строгого режима и принудительному лечению у психиатра за интимную переписку с несовершеннолетними девочками.

В период с марта 2016 года по август 2018 года он вел переписку с разными девочками-подростками, обсуждая с ними интимные темы и отправляя порнографический контент, пишет Общественная служба новостей.

Общее количество потерпевших составило 242 девочки в возрасте до 15 лет, а мужчина был признан виновным в 192 эпизодах преступления. Эксперты установили наличие у него педофилии, но он был признан вменяемым. Информация предоставлена пресс-службой СУСК по региону.

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