В Кузбассе мужчина приговорен к 12 годам колонии за интимную переписку с девочками

Posted Сегодня, 17:02
Published Сегодня, 17:02
Modified Сегодня, 17:05
Updated Сегодня, 17:05
В период с марта 2016 года по август 2018 года он вел переписку с разными девочками-подростками, обсуждая с ними интимные темы и отправляя порнографический контент, пишет Общественная служба новостей.
Общее количество потерпевших составило 242 девочки в возрасте до 15 лет, а мужчина был признан виновным в 192 эпизодах преступления. Эксперты установили наличие у него педофилии, но он был признан вменяемым. Информация предоставлена пресс-службой СУСК по региону.