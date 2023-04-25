В Кузбассе мужчина приговорен к 12 годам колонии за интимную переписку с девочками

Общее количество потерпевших составило 242 девочки в возрасте до 15 лет, а мужчина был признан виновным в 192 эпизодах преступления. Эксперты установили наличие у него педофилии, но он был признан вменяемым. Информация предоставлена пресс-службой СУСК по региону.