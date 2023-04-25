Упал вниз головой и застрял. В Омске в колодце нашли скелетированное тело мужчины

Posted Сегодня, 09:37
Published Сегодня, 09:37
Modified Сегодня, 09:48
Updated Сегодня, 09:48
В Омске следователи продолжают устанавливать личность мужчины, скелетированные останки которого были найдены в колодце у одного из домов по улице 4-й Крайней.
«Останки были обнаружены 22 апреля около 17 часов. Личность погибшего пока не установлена, однако на одной из рук сохранились отпечатки пальцев», - пояснили городу55 в СКР по Омской области.
Возможно, эта зацепка и поможет силовикам выяснить, кем был погибший мужчина.
Между тем эксперты установили приблизительную картину жуткой гибели омича. Дело в том, что останки были найдены вверх ногами. По всей видимости, мужчина упал в колодец вниз головой, там застрял, не смог выбраться и умер. Предположительно труп пробыл в колодце около года.
По факту этого инцидента сейчас проводится проверка, выясняются все обстоятельства и нюансы произошедшего, назначены экспертизы.