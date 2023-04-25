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Упал вниз головой и застрял. В Омске в колодце нашли скелетированное тело мужчины

25 апреля 2023, 09:37
Фото: СКР по Омской области
Мужчина упал в колодец вниз коловой

В Омске мужчина упал в колодец вниз головой, застрял и умер

На одной руке погибшего сохранились отпечатки пальцев, по которым и будут пытаться установить его личность.

В Омске следователи продолжают устанавливать личность мужчины, скелетированные останки которого были найдены в колодце у одного из домов по улице 4-й Крайней.

«Останки были обнаружены 22 апреля около 17 часов. Личность погибшего пока не установлена, однако на одной из рук сохранились отпечатки пальцев», - пояснили городу55 в СКР по Омской области.

Возможно, эта зацепка и поможет силовикам выяснить, кем был погибший мужчина.

Между тем эксперты установили приблизительную картину жуткой гибели омича. Дело в том, что останки были найдены вверх ногами.  По всей видимости, мужчина упал в колодец вниз головой, там застрял, не смог выбраться и умер. Предположительно труп пробыл в колодце около года.

По факту этого инцидента сейчас проводится проверка, выясняются все обстоятельства и нюансы произошедшего, назначены экспертизы.

В Омске нашли скелетированный труп, который пролежал около года
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#Василий Попов#Смерть#ЧП#Труп#Общество#Город#Происшествия#Новости#Эксклюзивы#Омск#Омская область#Россия
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