Упал вниз головой и застрял. В Омске в колодце нашли скелетированное тело мужчины

Между тем эксперты установили приблизительную картину жуткой гибели омича. Дело в том, что останки были найдены вверх ногами. По всей видимости, мужчина упал в колодец вниз головой, там застрял, не смог выбраться и умер. Предположительно труп пробыл в колодце около года.