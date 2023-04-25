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Цифра, удаленка и беспилотный транспорт: как представляют россияне город будущего

25 апреля 2023, 11:56
Фото: 1MI
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Представления о будущем продолжает изучать Центр СИТИ НИУ ВШЭ. Особое внимание обращается на мнения об использовании новейших технологий в развитии городов. Согласно результатам исследований, россияне одобряют цифровизацию многих сфер жизни.

В Высшей школе экономики представили результаты исследований о том, как жители России представляют себе цифровое будущее.

Результаты экспертного исследования

При развитии мегаполисов горожане все чаще видят плюсы в решении бытовых вопросов с помощью умных цифровых сервисов. Так, например, россияне уже сейчас активно пользуются Госуслугами, банковскими сервисами, различными приложениями для онлайн-шопинга, заказа такси и так далее.

76% россиян считают, что тех сервисов, которые уже существуют на данный момент, вполне достаточно. 17% респондентов ответили, что можно и дальше развиваться в этом направлении, и лишь 5% опрашиваемых затруднились с ответом. Всего в исследовании приняли участи 1600 человек.

Важнейшим преимуществом технологического развития городов, по мнению опрошенных, является возможность работать по удаленке. Это дает возможность иначе организовывать рабочие процессы, эффективнее управлять распределенными в пространстве функциями без необходимости личного присутствия.

Еще один немаловажный фактор — улучшение экологической обстановки, снижение вредного воздействия на окружающую среду. Основную роль здесь играет развитие электротранспорта, использование возобновляемых источников энергии.

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Результаты социологического исследования

Опросы, проведенные в фокус-группах выявили шесть общих признаков, которыми должен обладать цифровой город будущего.

1. На смену привычному транспорту придут беспилотники и «летающие» автомобили. Машины сами проложат безопасный маршрут и минуют пробки. Опрошенные уверены, что в будущем люди будут постепенно отказываться от личного транспорта в пользу общественного и каршеринга.

2. Развитие медицины. Россияне считают, что технологии позволят сделать медицинские услуги общедоступными. Особенно это касается диагностики заболеваний.

3. Экологические инновации. Новые технологии позволят намного эффективнее заниматься вопросами окружающей среды. В этом поможет экологический сбор мусора, очистка воды и использование альтернативных источников энергии.

4. Безопасность населения на страже искусственного интеллекта. Россияне считают, что тотальный контроль и автоматическая обработка информации с камер видеонаблюдения сделает города безопаснее и позволит бороться с преступностью.

5. Опрошенные граждане уверены, что сфера строительства должна стать высокотехнологичной в городе будущего.

6. Новейшие технологии для людей с ограниченными возможностями. Развитие искусственного интеллекта в сфере городского хозяйства позволит сделать мегаполисы комфортными для всех.

Во многом россияне опирались на образы городов будущего, представленные в художественных произведениях. Граждане положительно относятся к искусственному интеллекту, зеленой энергетике и новым видам транспорта.

— Рассуждая об образе будущего, россияне готовы пересесть на новые виды транспорта, ждут, что дальнейшее внедрение цифровых технологий сделает города еще комфортнее и безопаснее. При этом важно, чтобы они становились более зелеными и экологичными, — отмечает Евгений Махайленко, директор центра СИТИ, декан Факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ.

Ранее Город55 попытался выяснить, сможет ли искусственный интеллект управлять регионом. Нейросеть представила плюсы и минусы приглашения чиновников из других регионов, а также дала несколько советов руководителю Омской области.

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