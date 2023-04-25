Цифра, удаленка и беспилотный транспорт: как представляют россияне город будущего

76% россиян считают, что тех сервисов, которые уже существуют на данный момент, вполне достаточно. 17% респондентов ответили, что можно и дальше развиваться в этом направлении, и лишь 5% опрашиваемых затруднились с ответом. Всего в исследовании приняли участи 1600 человек.