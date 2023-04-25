Противопожарный режим, нарушения прав инвалидов и покупки в интернете. Омск за день

Оказалось, что почти четверть расходов на покупки жителей Омска приходится на онлайн. Об этом сообщил аналитический проект Tinkoff Data. За первые 3 месяца года расходы омичей на покупки в интернет-магазинах и на маркетплейсах составили 23% от общего объема всех трат на покупки. Аналитики уточнили, что доля онлайн-шопинга выросла примерно на 30% по сравнению с 2022 годом. Выяснилось, что чаще всего омичи приобретают в интернете книги (19,5%), цветы (9,4%), электронику и технику (8,5%), спорттовары (8,3%) и косметику (7,3%)., а вот реже всего омичи покупают онлайн канцтовары и медицинские изделия. Отметим, что самый большой средний чек зафиксировали в категории «Электроника и техника» — 6 654 рубля.