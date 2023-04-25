Противопожарный режим, нарушения прав инвалидов и покупки в интернете. Омск за день

Posted Сегодня, 14:11
Published Сегодня, 14:11
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Updated Сегодня, 14:16
Новость №1. В Омской области ввели особый противопожарный режим
С сегодняшнего дня в 26 муниципальных районах и городе Омск ввели особый противопожарный режим. В МЧС уточнили, что он будет действовать до 25 июня. В этот период нельзя разводить костры, сжигать мусор, траву, листья. Вдобавок запрещено посещение лесов. В период с 28 апреля по 28 июня ограничение также введут на территории Большеуковского, Знаменского, Седельниковского, Тарского, Тевризского и Усть-Ишимского районов. Отметим, что за нарушение предусмотрены штрафы (от 10 тысяч рублей). Кстати говоря, предупреждать нарушителей в этот период не будут, а сразу же выпишут штраф. Напомним, что Омская область вышла в лидеры по количеству лесных пожаров в СФО.
Новость №2. В Омске взялись за обеспечение прав инвалидов после вмешательства генпрокурора РФ
После личного приема Генерального прокурора РФ Игоря Краснова в Омске продолжают восстанавливать социальные права граждан, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. По поручению Игоря Краснова прошла масштабная проверка, в ходе которой выявлено свыше 650 нарушений прав инвалидов. Нарушения выявили в лечебных учреждениях, территориальных центрах занятости населения, многофункциональных центрах, детских и досуговых учреждениях, административных зданиях, образовательных учреждениях, объектах социального обслуживания, торговли и сферы услуг, почтовых отделениях, органах записи актов гражданского состояния. А чтобы устранить выявленные нарушения прокуроры внесли более 250 представлений, направили 50 исковых заявлений в суд и опротестовали 50 нормативных правовых актов. Также были привлечены к дисциплинарной и административной ответственности виновные должностные лица.
Новость №3. Омичи чаще всего покупают в интернете цветы и книги
Оказалось, что почти четверть расходов на покупки жителей Омска приходится на онлайн. Об этом сообщил аналитический проект Tinkoff Data. За первые 3 месяца года расходы омичей на покупки в интернет-магазинах и на маркетплейсах составили 23% от общего объема всех трат на покупки. Аналитики уточнили, что доля онлайн-шопинга выросла примерно на 30% по сравнению с 2022 годом. Выяснилось, что чаще всего омичи приобретают в интернете книги (19,5%), цветы (9,4%), электронику и технику (8,5%), спорттовары (8,3%) и косметику (7,3%)., а вот реже всего омичи покупают онлайн канцтовары и медицинские изделия. Отметим, что самый большой средний чек зафиксировали в категории «Электроника и техника» — 6 654 рубля.