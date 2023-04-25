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Прокуроры отменили необоснованную мобилизацию 15 тысяч граждан в России

25 апреля 2023, 16:23
В Совете Федерации выступивший первый заместитель генерального прокурора России Анатолий Разинкин сообщил, что прокуроры отменили незаконную мобилизацию 15 тысяч граждан.

Разинкин отметил, что под руководством генерального прокурора России Игоря Краснова ведется надзор за частичной мобилизацией. В результате проверок прокуроров были выявлены более 12 тысяч нарушений закона, и было составлено более 3 тысяч актов реагирования, пишет RT.

Всего прокуроры пресекли необоснованные мероприятия, связанные с призывом на военную службу, в отношении 15 тысяч граждан. Ранее глава Северной Осетии Сергей Меняйло заявил о жалобе на плохое отношение к мобилизованным из республики и обратился в военную прокуратуру с просьбой разобраться в этом вопросе.

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