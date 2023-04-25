Прокуроры отменили необоснованную мобилизацию 15 тысяч граждан в России

Всего прокуроры пресекли необоснованные мероприятия, связанные с призывом на военную службу, в отношении 15 тысяч граждан. Ранее глава Северной Осетии Сергей Меняйло заявил о жалобе на плохое отношение к мобилизованным из республики и обратился в военную прокуратуру с просьбой разобраться в этом вопросе.