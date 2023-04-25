Проект садика в омском микрорайоне Ясная Поляна отправили на госэкспертизу

Posted Сегодня, 07:53
Published Сегодня, 07:53
Modified Сегодня, 07:57
Updated Сегодня, 07:57
В новом микрорайоне появится двухэтажный детский сад на 310 мест. Над проектом работал молодой архитектор из Омска Максим Гольский. В региональном минстрое сообщили, что его уже отправили на государственную экспертизу. Результаты должны быть готовы к концу июня этого года.
Главный архитектор Омской области, замминистра строительства Наталья Старченкова отметила, что фасад выполнен достаточно лаконично. На светлом фоне здания будут яркие цветовые элементы в качестве акцентных деталей для окон и входной группы.
Проект предусматривает установку современных зенитных фонарей для круглогодичного освещения спортивного и музыкальных залов. Помимо прохода через общие помещения для каждой группы детей будет выделен отдельный вход.
«Архитектор отразил свежий взгляд на проектирование детского сада, ему удалось сформировать компактное функциональное здание», — оценила проект Старченкова.
Добавим, что в микрорайоне также строится школа на 1100 мест. Возведением занимается подрядная организация «Капитал развитие». Врио губернатора Виталий Хоценко недавно побывал на стройплощадке этой школы, а также образовательного учреждения в микрорайоне Прибрежный. Он оказался недоволен темпами работы на Ясной Поляне.
Хоценко напомнил, что не успевающие по срокам подрядчики могут попасть в список недобросовестных организаций. Согласно заключенному контракту на 1,145 млрд рублей, объект нужно закончить к концу следующего года.
Ранее Город55 писал о дошкольном учреждении в жилом квартале «Зеленая река». Согласно проекту, в одном из первых садиков оборудуют бассейн и скалодром. Региональный минстрой показал, как будет выглядеть это здание внутри и снаружи. В общей сложности в новом жилом массиве на Левобережье построят десять дошкольных учреждений и три школы.