Проект садика в омском микрорайоне Ясная Поляна отправили на госэкспертизу

Ранее Город55 писал о дошкольном учреждении в жилом квартале «Зеленая река». Согласно проекту, в одном из первых садиков оборудуют бассейн и скалодром. Региональный минстрой показал, как будет выглядеть это здание внутри и снаружи. В общей сложности в новом жилом массиве на Левобережье построят десять дошкольных учреждений и три школы.