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Преподавателю ОмГТУ вынесли приговор за обман своего же вуза

25 апреля 2023, 05:52
Фото: 1MI
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Фигурант дела вносил в документы ложные сведения о командировках и незаконно получал от университета деньги.

В центральном районном суде Омска огласили приговор экс-преподавателю ОмГТУ. 59-летнего педагога признали виновным в мошенничестве, сообщили сегодня, 25 апреля, в пресс-службе региональной прокуратуры.

Выяснилось, что преподаватель ездил в служебные командировки в Казахстан, но в документы вносил ложные сведения. На бумаге он увеличивал количество дней, проведенных в поездке, тем самым завышая суточные расходы.

С января 2009 года по декабрь 2015 года педагог незаконно получил почти 1 млн рублей, добавив себе лишних 139 командировочных дней.

Свою вину подсудимый полностью признал и выплатил всю сумму ущерба. Суд назначали наказание в виде штрафа — 100 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил, стороны могут обжаловать решение.

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#Уголовное дело#Суд#Прокуратура#ОмГТУ#Общество#Город#Омск#Омская область#Евгений Игишев
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