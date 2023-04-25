Преподавателю ОмГТУ вынесли приговор за обман своего же вуза

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В центральном районном суде Омска огласили приговор экс-преподавателю ОмГТУ. 59-летнего педагога признали виновным в мошенничестве, сообщили сегодня, 25 апреля, в пресс-службе региональной прокуратуры.
Выяснилось, что преподаватель ездил в служебные командировки в Казахстан, но в документы вносил ложные сведения. На бумаге он увеличивал количество дней, проведенных в поездке, тем самым завышая суточные расходы.
С января 2009 года по декабрь 2015 года педагог незаконно получил почти 1 млн рублей, добавив себе лишних 139 командировочных дней.
Свою вину подсудимый полностью признал и выплатил всю сумму ущерба. Суд назначали наказание в виде штрафа — 100 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил, стороны могут обжаловать решение.