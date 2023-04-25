Пожилой мужчина подозревается в убийстве знакомого в Астрахани

Posted Сегодня, 14:10
Published Сегодня, 14:10
Modified Сегодня, 14:14
Updated Сегодня, 14:14
Как сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета, данная ситуация произошла в воскресенье, а информация об этом стала известна лишь во вторник, 25 апреля, и передана «Газета.Ru».
По данным следствия, оба мужчины устроили застолье у хозяина дома на Почтовой улице. Однако в какой-то момент возникла ссора, в результате которой 67-летний хозяин достал кувалду и несколько раз ударил своего знакомого. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия, пишет Общественная служба новостей.
В настоящее время следствие выясняет все подробности этого инцидента, а уголовное дело остается открытым.