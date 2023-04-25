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Пожилой мужчина подозревается в убийстве знакомого в Астрахани

25 апреля 2023, 14:10
В Кряжевом, небольшом населенном пункте под Астраханью, подозревают пожилого мужчину в убийстве его знакомого.

Как сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета, данная ситуация произошла в воскресенье, а информация об этом стала известна лишь во вторник, 25 апреля, и передана «Газета.Ru».

По данным следствия, оба мужчины устроили застолье у хозяина дома на Почтовой улице. Однако в какой-то момент возникла ссора, в результате которой 67-летний хозяин достал кувалду и несколько раз ударил своего знакомого. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия, пишет Общественная служба новостей.

В настоящее время следствие выясняет все подробности этого инцидента, а уголовное дело остается открытым.



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