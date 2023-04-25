Подростка избили битой и ногами на стадионе во Владимирской области

Согласно сообщению, отец помогал своему сыну издеваться над мальчиком. Пострадавший не мог самостоятельно встать на ноги после избиения. «Скорая» прибыла на место происшествия и доставила пострадавшего в больницу. На данный момент правоохранительные органы и администрация района устанавливают все обстоятельства случившегося, пишет Общественная служба новостей.