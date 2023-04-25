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Подростка избили битой и ногами на стадионе во Владимирской области

25 апреля 2023, 14:15
Подростка избили битой и ногами на спортивном стадионе в поселке Балакирево Александровского района Владимирской области. Информацию об этом сообщил портал «Новый город Александров».

Согласно сообщению, отец помогал своему сыну издеваться над мальчиком. Пострадавший не мог самостоятельно встать на ноги после избиения. «Скорая» прибыла на место происшествия и доставила пострадавшего в больницу. На данный момент правоохранительные органы и администрация района устанавливают все обстоятельства случившегося, пишет Общественная служба новостей.

Глава муниципалитета Анна Кузнецова заявила: «Сейчас полиция расследует этот инцидент, и я обещаю, что администрация района будет способствовать тому, чтобы виновник был наказан по всей строгости закона».

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