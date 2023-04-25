Опубликован график работы почты в Омской области в период майских праздников

В предпраздничный день, 8 мая, отделения будут работать по режиму воскресенья. После — в День Победы — для работников отделений также предусмотрен выходной. В период майских праздников будут дни отдыха и для почтальонов. Раздача писем и периодических печатных изданий в это время отменяется.