Опубликован график работы почты в Омской области в период майских праздников

Posted Сегодня, 04:10
Published Сегодня, 04:10
Modified Сегодня, 04:12
Updated Сегодня, 04:12
В начале мая все почтовые отделения в Омской области перейдут на график с учетом календарных праздников. Так, 1 мая почта работать не будет. Со 2 по 7 мая все точки Почты России вернутся к прежнему режиму работы.
В предпраздничный день, 8 мая, отделения будут работать по режиму воскресенья. После — в День Победы — для работников отделений также предусмотрен выходной. В период майских праздников будут дни отдыха и для почтальонов. Раздача писем и периодических печатных изданий в это время отменяется.
Отметим, что график работы городских и сельских почтовых отделений может отличаться, так что лучше уточнять этот вопрос на сайте или в мобильном приложении компании.
Ранее Минтруд РФ публиковал информацию о днях отдыха в период майских праздников. Уже в конце этой недели россиян ждут три выходных дня подряд. Подробнее об этом — по ссылке ниже.