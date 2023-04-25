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Опубликован график работы почты в Омской области в период майских праздников

25 апреля 2023, 04:10
Фото: Город55
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В выходные дни также изменится работа почтальонов.

В начале мая все почтовые отделения в Омской области перейдут на график с учетом календарных праздников. Так, 1 мая почта работать не будет. Со 2 по 7 мая все точки Почты России вернутся к прежнему режиму работы.

В предпраздничный день, 8 мая, отделения будут работать по режиму воскресенья. После — в День Победы — для работников отделений также предусмотрен выходной. В период майских праздников будут дни отдыха и для почтальонов. Раздача писем и периодических печатных изданий в это время отменяется.

Отметим, что график работы городских и сельских почтовых отделений может отличаться, так что лучше уточнять этот вопрос на сайте или в мобильном приложении компании.

Ранее Минтруд РФ публиковал информацию о днях отдыха в период майских праздников. Уже в конце этой недели россиян ждут три выходных дня подряд. Подробнее об этом — по ссылке ниже.

Минтруд РФ рассказал, как омичи будут отдыхать на майские праздники
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#Алина Ясинская#Общество#Почта России#Майские праздники#Режим работы#Новости#Омская область#Омск
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