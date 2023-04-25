Омский депимущества выиграл суд по делу о земле в Солнечном

Posted Сегодня, 08:57
Published Сегодня, 08:57
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Апелляционный суд вынес решение по иску группы компаний к департаменту имущественных отношений Омска. Эта тяжба связана с земельным участком под кадастровым номером 55:36:130101:195, который находится на 2-й Солнечной и занимает больше 12 тысяч кв. м.
ООО «Эргус» взял эту землю в аренду на 25 лет и построил там несколько нежилых зданий. Два из них он позже продал ООО «Инженерный союз», а относящуюся к ним землю передал в субаренду, причем проданные объекты уже находились в залоге у «МТС Банка» и «Плюс Банка». «МТС Банк» забрал здания себе в счет долга. Потом они еще несколько раз переходили из рук в руки, и последний их обладатель, УК «Надежное управление», заключил с администрацией Омска соглашение, согласно которому «Инженерный союз» и ООО «Резана» (преемник «Эргуса») выбывали из договора об аренде земли.
— Указанным соглашением также предусмотрено, — говорится в судебных документах, — что земельный участок с кадастровым номером 55:36:130101:195 расположен в зоне с особыми условиями использования территории, в отношении указанного земельного участка имеются сведения об ограничении прав, предусмотренных статьями 56, 56.1 ЗК РФ.
В этих статьях говорится об «особых условиях использования», связанных с «резервированием земель для государственных или муниципальных нужд». Отметим, что именно на 2-й Солнечной сейчас идет строительство логопарка «Солнечный»: этот объект займет огромный участок в 70 га с кадастровым номером 55:36:130 101:7514.
«Резана» и «Инженерный союз» сочли свои права нарушенными и подали иск. Однако они потерпели неудачу.
— Суд первой инстанции, установив, что истцы не являются собственниками объектов недвижимости на спорном земельном участке, пришел к выводу об отсутствии оснований для признания оспариваемого соглашения недействительным, также посчитал пропущенным срок исковой давности по требованию о признании оспоримой сделки недействительной.
Истцы подали апелляционную жалобу, но во второй инстанции решение осталось без изменений. Теперь у «Резаны» и «Инженерного союза» есть теоретическая возможность обратиться в кассацию.