Омский депимущества выиграл суд по делу о земле в Солнечном

ООО «Эргус» взял эту землю в аренду на 25 лет и построил там несколько нежилых зданий. Два из них он позже продал ООО «Инженерный союз», а относящуюся к ним землю передал в субаренду, причем проданные объекты уже находились в залоге у «МТС Банка» и «Плюс Банка». «МТС Банк» забрал здания себе в счет долга. Потом они еще несколько раз переходили из рук в руки, и последний их обладатель, УК «Надежное управление», заключил с администрацией Омска соглашение, согласно которому «Инженерный союз» и ООО «Резана» (преемник «Эргуса») выбывали из договора об аренде земли.