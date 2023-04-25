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Не ходите гулять. Омский «Зеленый остров» обработали от клещей

25 апреля 2023, 07:04
Фото: Омский Центр городской среды

В Омске начали обрабатывать от клещей парк «Зеленый остров»

Местным жителям советуют не гулять в той зоне в ближайшие сутки.

Сегодня, 25 апреля, с 6 утра до 12 дня специалисты проводили акарицидную обработку на территории парка «Зеленый остров». Работы закончены, однако от прогулок там лучше воздержаться в ближайшие сутки.

«В целом в парке достаточно безопасно, поскольку территория второй год подряд обрабатывается весной и осенью», — отметили в Центре компетенций по вопросам городской среды.

В течение трех-пяти дней омичам также не советуют гулять в зеленой зоне по траве рядом с деревьями, так как в это время еще будет действовать препарат.

Ранее парки имени 30-летия ВКЛСМ и Советский обрабатывали от клещей, сад имени Кирова и «Сад Сибирь». В скверах им. Дзержинского, Павлика Морозова, Борцов Революции, в скверах Музейный, Северо-Театральный и Южно-Театральный также можно гулять без опаски.

Работы организованы в парке 300-летия Омска, стадионе «Факел» и лыжной базе на улице Березовой. Кроме того, подрядной организации поручили провести акарицидную обработку на территориях детских оздоровительных лагерей «Дружные ребята», «Юбилейный», «Лесная поляна», «Иртышские зори» и «ДОЛ им. Ю. А. Гагарина».

В общей сложности компания «Динамика» очистит город от крыс и клещей более чем на 100 озелененных территориях. Акцент сделан на местах, где будут проходить праздничные мероприятия в честь Дня Победы. После специалисты обработают зоны в микрорайонах. Согласно заключенному контракту, все работы подрядчик должен выполнить до 25 мая.

Тем временем, по последним данным регионального Роспотребнадзора, в Омской области от укусов клещей пострадал уже 71 человек, в том числе 29 детей.

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#Обработка от клещей#Зеленый остров#Парк#Парк 30-летия ВЛКСМ#Советский парк#Парк 300-летия Омска#Общество#Город#Здоровье#Новости#Омск#Алина Ясинская
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