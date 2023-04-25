На работу как добираться? В Родительский день в Омске часть автобусов сняли с рейсов

Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
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Updated Сегодня, 07:38
Жители Омска сегодня, 25 апреля, столкнулись с проблемой нехватки общественного транспорта. Читатели Города55 сообщили, что из-за дополнительных автобусов, выделенных для перевозки людей к кладбищам в Родительский день, часть машин сняли с городских маршрутов.
«Скажите, почему снимают маршруты с рейсов и отправляют на рейсы, что на кладбища. Людям на работу как добираться? Маршрут 63, их и так мало… и то снимают. Сейчас еду на работу, мне нужно до Дома Туриста, а нас автобус довезет до ост. Голубой огонек… При этом заплачу как до нужной мне остановке. Я понимаю, люди на кладбища тоже хотят родственников проведать. Но почему должны страдать те, кто едет на работу», — рассказала омичка Лариса Клименко-Никитина.
В мэрии для нашего издания прокомментировали сложившуюся ситуацию.
«Посещение мест захоронения родных и близких в Родительский день обусловлено данью традиции и уважением к усопшим в обществе. Организация специальных маршрутов для обслуживания городских кладбищ выполняет важнейшую социальную функцию, в частности помощи гражданам, которые не имеют возможности посещать кладбища самостоятельно с использованием личного автотранспорта, — пояснили в администрации города.
В мэрии также принесли извинения за доставленные неудобства, и уточнили, что на некоторых маршрутах сегодня могут быть увеличены интервалы движения.
Ранее Город55 сообщал, что в Родительский день в Омске будут работать специальные маршруты муниципального транспорта — 134 автобуса будут курсировать к кладбищам города с 8:00 до 20:00.