Мужчина задержан в Екатеринбурге за оскорбление ребенка в шапке с буквой Z

Posted Сегодня, 08:17
Published Сегодня, 08:17
Modified Сегодня, 08:18
Updated Сегодня, 08:18
Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области, Валерий Горелых, сообщил об этом, пишет RT. Гражданин, который оскорблял ребёнка, был вычислен сотрудниками уголовного розыска ОП №4 и коллегами из УМВД по городу Екатеринбургу.
При задержании мужчины привлекались бойцы ОМОН региональной Росгвардии. Мужчина извинился перед ребёнком и его законными представителями. В марте житель Ярославля был осужден на 1,5 года условного заключения за поджог баннера с буквой «Z» в центре города.