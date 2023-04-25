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Мужчина задержан в Екатеринбурге за оскорбление ребенка в шапке с буквой Z

25 апреля 2023, 08:17
Сотрудники полиции в Екатеринбурге задержали мужчину, который оскорблял ребёнка, носившего шапку с буквой «Z».

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области, Валерий Горелых, сообщил об этом, пишет RT. Гражданин, который оскорблял ребёнка, был вычислен сотрудниками уголовного розыска ОП №4 и коллегами из УМВД по городу Екатеринбургу.

При задержании мужчины привлекались бойцы ОМОН региональной Росгвардии. Мужчина извинился перед ребёнком и его законными представителями. В марте житель Ярославля был осужден на 1,5 года условного заключения за поджог баннера с буквой «Z» в центре города.

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