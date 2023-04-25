Минфин планирует обложить НДФЛ блогеров на платформах YouTube и Instagram

Posted Сегодня, 08:39
Published Сегодня, 08:39
Modified Сегодня, 08:41
Updated Сегодня, 08:41
По законопроекту, доходы будут облагаться подоходным налогом в России, если при выполнении работ используются российские домены, сетевые адреса или серверы. Это предполагается внести в статью 208 Налогового кодекса. Ранее веб-дизайнеры, работающие за рубежом, не платили налоги на доходы от деятельности в РФ, пишет ФедералПресс.
Как сообщают "Ведомости", данный законопроект уже находится в правительстве. Предполагается, что налог будет взиматься с доходов блогеров, полученных от сотрудничества с российскими компаниями, а также с доходов от рекламы, ориентированной на российскую аудиторию. В случае принятия закона блогеры будут обязаны подавать декларации и уплачивать налоги в России, даже если они работают за границей.