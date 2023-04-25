Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:39

Published Сегодня, 08:39

Modified Сегодня, 08:41

Updated Сегодня, 08:41

Минфин планирует обложить НДФЛ блогеров на платформах YouTube и Instagram

25 апреля 2023, 08:39
Минфин планирует обложить налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) блогеров, работающих за границей на платформах, таких как YouTube и Instagram.

По законопроекту, доходы будут облагаться подоходным налогом в России, если при выполнении работ используются российские домены, сетевые адреса или серверы. Это предполагается внести в статью 208 Налогового кодекса. Ранее веб-дизайнеры, работающие за рубежом, не платили налоги на доходы от деятельности в РФ, пишет ФедералПресс.

Как сообщают "Ведомости", данный законопроект уже находится в правительстве. Предполагается, что налог будет взиматься с доходов блогеров, полученных от сотрудничества с российскими компаниями, а также с доходов от рекламы, ориентированной на российскую аудиторию. В случае принятия закона блогеры будут обязаны подавать декларации и уплачивать налоги в России, даже если они работают за границей.

Подпишитесь
В Омской области на два месяца ввели особый противопожарный режим
Сегодня, 03:41
Из еды только замерзший суп. Омичка бросила престарелую больную мать в холодном доме
Сегодня, 04:47
В Омске в очередной раз пытаются продать дом на колесах за 3,6 млн рублей
Сегодня, 03:27
Омский депимущества выиграл суд по делу о земле в Солнечном
Сегодня, 08:57
Валерия Бойко исключили из состава омской межведомственной комиссии при губернаторе
Сегодня, 02:47
В Омске 13-летний школьник сломал ногу, упав со сломанной качели
Сегодня, 06:32