Posted Сегодня, 17:01
Published Сегодня, 17:01
Modified Сегодня, 17:01
Updated Сегодня, 17:01
Он назвал режим Владимира Зеленского «нацистским» и объяснил отказ жителей освобожденных территорий Украины от принятия результатов переворота власти в 2014 году, пишет Общественная служба новостей.
Глава МИД также выразил планы спецоперации для устранения создаваемых НАТО угроз безопасности России вблизи ее границ и защиты прав людей. Он также выразил критику Совета Безопасности ООН и предложил перенести штаб-квартиру в Женеву.
Однако, политолог Дмитрий Журавлев пояснил, что устав ООН не предусматривает возможности изменения состава постоянных членов, и поэтому ООН не может лишить Россию права заседать в Совете Безопасности.