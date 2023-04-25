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Лавров на заседании ООН: перспективы украинского кризиса и критика органа

25 апреля 2023, 17:01
Глава МИД Сергей Лавров оценил ситуацию в мире и перспективы выхода из украинского кризиса на заседании Совета Безопасности ООН.

Он назвал режим Владимира Зеленского «нацистским» и объяснил отказ жителей освобожденных территорий Украины от принятия результатов переворота власти в 2014 году, пишет Общественная служба новостей.

Глава МИД также выразил планы спецоперации для устранения создаваемых НАТО угроз безопасности России вблизи ее границ и защиты прав людей. Он также выразил критику Совета Безопасности ООН и предложил перенести штаб-квартиру в Женеву.

Однако, политолог Дмитрий Журавлев пояснил, что устав ООН не предусматривает возможности изменения состава постоянных членов, и поэтому ООН не может лишить Россию права заседать в Совете Безопасности.

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