Из еды только замерзший суп. Омичка бросила престарелую больную мать в холодном доме

Известно, что в силу возраста у старушки наблюдаются проблемы с опорно-двигательной системой, обслуживать себя она не может, так что ей нужен постоянный уход. Дочка же вернулась домой только через три дня. До этого момента за бабушкой ухаживали соцработники, которые уже работали с ней, однако дочь отказалась ранее от их услуг.