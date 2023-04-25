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Из еды только замерзший суп. Омичка бросила престарелую больную мать в холодном доме

25 апреля 2023, 04:47
Фото: Город55
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В Омской области женщина ответит за то, что оставила престарелую мать без еды и тепла

Обвиняемая вернулась домой только через три дня.

Мировой суд судебного участка № 16 в Нововаршавском районе рассмотрит уголовное дело 62-летней местной жительницы. Ее обвиняют в оставлении в опасности 85-летней матери.

По версии следствия, женщина вышла из дома утром 27 ноября 2022 года, оставив больную мать одну в холодном доме без еды. Тем же вечером пенсионерка попросила помощи у прохожих через окно. Неравнодушные люди вызвали представителей власти и правоохранителей.

Известно, что в силу возраста у старушки наблюдаются проблемы с опорно-двигательной системой, обслуживать себя она не может, так что ей нужен постоянный уход. Дочка же вернулась домой только через три дня. До этого момента за бабушкой ухаживали соцработники, которые уже работали с ней, однако дочь отказалась ранее от их услуг.

«На момент оказания помощи температура воздуха в ее доме не превышала 0 С, из еды был только замерший суп», — рассказали подробности в прокуратуре.

Прокуратура Нововаршавского района утвердила обвинительное заключение, но женщина не признала вину в совершении преступления (ст. 125 УК РФ). В скором времени уголовное дело рассмотрит суд.

Ранее Город55 писал о 31-летней многодетной матери, у которой забрали дочерей судебные приставы. Дети проживали в ужасных условиях: без еды, одежды, в полной антисанитарии. 

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#Алина Ясинская#Уголовное дело#Суд#Прокуратура#Оставление в опасности#Общество#Происшествия#Новости#Омская область
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