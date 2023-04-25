Грипп отступает. В Омской области снизился показатель заболеваемости

Posted Сегодня, 09:55
Published Сегодня, 09:55
Modified Сегодня, 09:57
Updated Сегодня, 09:57
В Омской области стали меньше болеть гриппом и ОРВИ. В региональном Роспотребнадзоре рассказали об эпидемиологической ситуации в регионе.
«С 17 апреля по 23 апреля в Омской области показатель заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями составил 32,4 на 10 тыс. населения, что на 36,1% ниже эпидемического порога и на 7,6% ниже показателя заболеваемости предыдущей недели», — сообщили в ведомстве.
Несмотря на снижение заболеваемости, в Роспотребнадзоре напомнили о профилактике вирусных инфекций. В частности, не контактировать с заболевшими.
На прошлой неделе в омских больницах и соцучреждениях перестал действовать масочный режим. Его ввели в конце прошлого года из-за сложной эпидемиологической обстановки в регионе.