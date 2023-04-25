Глава киргизского Finiko проверяется на экстрадицию в Россию

Женщина находится в международном розыске и обвиняется в участии в мошенничестве и принадлежности к преступному сообществу, включая создание Finiko, пишет газета “Известия”. В Киргизии было открыто 17 представительств группы, и в период с весны 2020 года по июль 2021 года женщина и ее соучастники обманули около 100 человек, присвоив $1,2 млн и 5,7 млн сомов (5,3 млн рублей). Киргизия намерена требовать экстрадиции обвиняемой для привлечения ее к уголовной ответственности.