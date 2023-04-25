Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:37

Published Сегодня, 08:37

Modified Сегодня, 08:39

Updated Сегодня, 08:39

Экс-сотрудница авиакомпании рассказала, что раздражает работников авиации

25 апреля 2023, 08:37
Бывшая сотрудница авиакомпании поделилась тем, что наиболее раздражает работников авиации: неконтролируемые дети и неуместные просьбы.

В интервью для журнала Mirror она отмечает, что экипажу трудно справляться с невоспитанными детьми, особенно если родители не берут на себя ответственность. Стюарды не имеют права воздействовать на ребенка, но все же должны как-то взаимодействовать с ним, пишет ФедералПресс. Кроме того, дети могут стать гиперактивными, если им дают кофе или слишком много сладостей. Однако стюарды также не любят, когда их просят убирать место пассажира, считая, что это ответственность пассажира за чистоту на своем месте. Еще одной просьбой, которая раздражает работников авиации, является вызов стюардессы во время взлета или посадки по незначительным причинам, например, чтобы принести воду. Передвижение по салону в это время может быть опасным, поэтому рекомендуется не беспокоить стюардов.

Подпишитесь
В Омской области на два месяца ввели особый противопожарный режим
Сегодня, 03:41
Из еды только замерзший суп. Омичка бросила престарелую больную мать в холодном доме
Сегодня, 04:47
В Омске в очередной раз пытаются продать дом на колесах за 3,6 млн рублей
Сегодня, 03:27
Омский депимущества выиграл суд по делу о земле в Солнечном
Сегодня, 08:57
Валерия Бойко исключили из состава омской межведомственной комиссии при губернаторе
Сегодня, 02:47
В Омске 13-летний школьник сломал ногу, упав со сломанной качели
Сегодня, 06:32