Экс-сотрудница авиакомпании рассказала, что раздражает работников авиации

В интервью для журнала Mirror она отмечает, что экипажу трудно справляться с невоспитанными детьми, особенно если родители не берут на себя ответственность. Стюарды не имеют права воздействовать на ребенка, но все же должны как-то взаимодействовать с ним, пишет ФедералПресс. Кроме того, дети могут стать гиперактивными, если им дают кофе или слишком много сладостей. Однако стюарды также не любят, когда их просят убирать место пассажира, считая, что это ответственность пассажира за чистоту на своем месте. Еще одной просьбой, которая раздражает работников авиации, является вызов стюардессы во время взлета или посадки по незначительным причинам, например, чтобы принести воду. Передвижение по салону в это время может быть опасным, поэтому рекомендуется не беспокоить стюардов.