Более 800 человек пострадали от укусов клещей на Среднем Урале в начале сезона

Среди пострадавших было 220 детей, пишет ФедералПресс. Однако, Роспотребнадзор отметил, что эта цифра на 19% ниже среднего многолетнего уровня. Самый высокий процент пострадавших зарегистрирован в Екатеринбурге - 263 человека. Некоторые жители Свердловской области обратились в больницы для обследования на опасные вирусы, передаваемые клещами. Из них, трое госпитализированы с предварительным диагнозом "клещевой вирусный энцефалит", а семерых госпитализировали с диагнозом "клещевой иксодовый боррелиоз".