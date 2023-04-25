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Более 800 человек пострадали от укусов клещей на Среднем Урале в начале сезона

25 апреля 2023, 08:36
Более 800 человек пострадали от укусов клещей на Среднем Урале в начале сезона кровососущих членистоногих, сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Среди пострадавших было 220 детей, пишет ФедералПресс. Однако, Роспотребнадзор отметил, что эта цифра на 19% ниже среднего многолетнего уровня. Самый высокий процент пострадавших зарегистрирован в Екатеринбурге - 263 человека. Некоторые жители Свердловской области обратились в больницы для обследования на опасные вирусы, передаваемые клещами. Из них, трое госпитализированы с предварительным диагнозом "клещевой вирусный энцефалит", а семерых госпитализировали с диагнозом "клещевой иксодовый боррелиоз".

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