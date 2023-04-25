Архимандрит Александр Глоба: униатство — это попытка Ватикана победить православие

Posted Сегодня, 15:05
Published Сегодня, 15:05
Modified Сегодня, 15:11
Updated Сегодня, 15:11
В интервью Pravda.Ru он указал, что такие нападки на православные монастыри и храмы начались еще со времен Петра (Могилы), когда католическая церковь пыталась уничтожить Русскую православную церковь.
Он упомянул также о том, что Ватикан придумал униатов, которые были синтезированы римским престолом для того, чтобы победить православие. Он отметил, что униаты переводили православные храмы и монастыри в униатскую общину, разрушали епархии и убивали православных священников.
Отец Александр выразил уверенность в том, что эта рейдерская акция закончится поражением для униатов и все вернется в каноническое поле патриарха Московского.