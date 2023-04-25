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Posted Сегодня, 15:05

Published Сегодня, 15:05

Modified Сегодня, 15:11

Updated Сегодня, 15:11

Архимандрит Александр Глоба: униатство — это попытка Ватикана победить православие

25 апреля 2023, 15:05
Архимандрит Александр Глоба рассказал о нападках на православные храмы и священников на Украине.

В интервью Pravda.Ru он указал, что такие нападки на православные монастыри и храмы начались еще со времен Петра (Могилы), когда католическая церковь пыталась уничтожить Русскую православную церковь.

Он упомянул также о том, что Ватикан придумал униатов, которые были синтезированы римским престолом для того, чтобы победить православие. Он отметил, что униаты переводили православные храмы и монастыри в униатскую общину, разрушали епархии и убивали православных священников.

Отец Александр выразил уверенность в том, что эта рейдерская акция закончится поражением для униатов и все вернется в каноническое поле патриарха Московского.

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