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Ждем ясное небо. Над Омской областью можно будет увидеть полярное сияние

24 апреля 2023, 08:10
Фото: 1MI
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Омские астрономы рассказали, что над регионом можно будет увидеть северное сияние

На Земле бушует крупнейшая за последние несколько лет магнитная буря.

На Земле со вчерашнего дня, 23 апреля, бушует крупная магнитная буря. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ. Над территорией России можно наблюдать полярное сияние.

«Полярные сияния могут наблюдаться до широт около 45-50 градусов, то есть, в том числе, на широтах Омска, Москвы и Санкт-Петербурга. В настоящее время уже поступают массовые сообщения о полярных сияниях. Исключительно крупная корональная дыра, вызвавшая бурю, непосредственно видна на фотографиях Солнца», — рассказал руководитель омского планетария Владимир Крупко. — «Размер дыры составляет около 1 миллиона километров. Учитывая исключительно крупный размер корональной дыры, магнитные возмущения могут наблюдаться ещё в течение 2-3 суток, хотя и с заметными перерывами».

Омские астрономы надеются на хорошую и ясную погоду в понедельник вечером. В этом случае природное явление можно будет наблюдать на территории Омской области.

В конце марта северное сияние наблюдали в Саргатском районе. Причиной природного явления стала геомагнитная буря класса G3.

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#Евгений Игишев#Северное сияние#Полярное сияние#Космос#Астроном#Природное явление#Погода#Происшествия#Омск#Омская область#Магнитная буря
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