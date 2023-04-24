Ждем ясное небо. Над Омской областью можно будет увидеть полярное сияние

Posted Сегодня, 08:10
Published Сегодня, 08:10
Modified Сегодня, 08:20
Updated Сегодня, 08:20
На Земле со вчерашнего дня, 23 апреля, бушует крупная магнитная буря. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ. Над территорией России можно наблюдать полярное сияние.
«Полярные сияния могут наблюдаться до широт около 45-50 градусов, то есть, в том числе, на широтах Омска, Москвы и Санкт-Петербурга. В настоящее время уже поступают массовые сообщения о полярных сияниях. Исключительно крупная корональная дыра, вызвавшая бурю, непосредственно видна на фотографиях Солнца», — рассказал руководитель омского планетария Владимир Крупко. — «Размер дыры составляет около 1 миллиона километров. Учитывая исключительно крупный размер корональной дыры, магнитные возмущения могут наблюдаться ещё в течение 2-3 суток, хотя и с заметными перерывами».
Омские астрономы надеются на хорошую и ясную погоду в понедельник вечером. В этом случае природное явление можно будет наблюдать на территории Омской области.
В конце марта северное сияние наблюдали в Саргатском районе. Причиной природного явления стала геомагнитная буря класса G3.