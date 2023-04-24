Застройщик дороги дублера улицы 70 лет Октября не смог отсудить у мэрии Омска 110 млн

Дорогу открыли в конце декабря 2020 года. Ее строили 1,5 года. Протяженность трассы от моста им. 60-летия Победы по ул. 3-я Островская, ул. Крупской от б. Архитекторов до ул. Перелета — 4,3 км. Там установлено 12 автобусных остановок, а по ул. Крупской сделана велосипедная дорожка. Объект был реализован в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».