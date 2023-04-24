Застройщик дороги дублера улицы 70 лет Октября не смог отсудить у мэрии Омска 110 млн

Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
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Updated Сегодня, 10:53
Компания-застройщик «Стройтраст», принадлежащая предпринимателю Арману Акопяну, не смогла отсудить у администрации Омска 110 млн рублей. Постановление вынес Арбитражный суд Западно-Сибирского округа 20 апреля.
Фирма занималась строительством дороги-дублера улицы 70 лет Октября. Городскому бюджета новая трасса обошлась в 903 млн рублей. Но за время выполнения проекта сумма выросла на 110 млн. Именно эти деньги и пытался взыскать застройщик. Но суд в трех инстанциях встал на стороне администрации города.
Дорогу открыли в конце декабря 2020 года. Ее строили 1,5 года. Протяженность трассы от моста им. 60-летия Победы по ул. 3-я Островская, ул. Крупской от б. Архитекторов до ул. Перелета — 4,3 км. Там установлено 12 автобусных остановок, а по ул. Крупской сделана велосипедная дорожка. Объект был реализован в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».