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За два выходных дня в Омской области случилось 16 лесных пожаров

24 апреля 2023, 07:51
Фото: ГУ МЧС РФ по Омской области
На большей части региона сегодня прогнозируется третий класс пожарной опасности.

В Главном управлении лесного хозяйства Омской области рассказали об итогах работы в прошедшие выходные. Тушить пожары — достаточно трудоемкий процесс, который нередко занимает от шести до десяти часов. Работы часто ведутся до позднего вечера, отметили в управлении.

Так, в субботу огонь охватил леса Колосовского, Муромцевского, Большеуковского, Крутинского, Саргатского, Тюкалинского, Называевского, Омского и Черлакского районов. В воскресенье пламя разошлось по лесам Крутинского, Саргатского, Тюкалинского, Называевского и Омского районов. Сотрудникам лесхоза удалось ликвидировать возгорания в день их возникновения.

Видео: ГУ МЧС РФ

Например, вчерашний пожар в Саргатском районе начался на болоте, на которое специалисты добирались с трудом на крупной технике. На некоторые точки приходится ехать по воде. Пламя распространилось достаточно быстро по местности из-за сухостоя. Расширению пожара способствовал в том числе и ветер, из-за чего огонь охватил часть близ лежащего леса. Однако пострадала только трава, сильных повреждений не зафиксировано. Тракторы опахали опасную территорию по периметру и спустя почти семь часов лесоводы полностью ликвидировали возгорание.

Сотрудники регионального МЧС также предоставили информацию по пожарам за прошлую неделю. По данным министерства, за семь дней в области случилось 372 пожара. В 227 случаях горела трава, еще 61 раз пожарные выезжали из-за возгорания мусора. Было также 143 ложных вызова. Добавим, что при обнаружении лесного пожара омичам следует звонить в региональную диспетчерскую службу по номеру 8-800-100-94-00.

Ранее стало известно, что Омская и Иркутская области оказались в лидерах по количеству лесных пожаров. По данным «Авиалесохраны», в этих регионах сейчас зафиксировано по 48 возгораний в лесах.

Омская область вышла в лидеры по количеству лесных пожаров в СФО
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