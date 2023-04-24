За два выходных дня в Омской области случилось 16 лесных пожаров

Например, вчерашний пожар в Саргатском районе начался на болоте, на которое специалисты добирались с трудом на крупной технике. На некоторые точки приходится ехать по воде. Пламя распространилось достаточно быстро по местности из-за сухостоя. Расширению пожара способствовал в том числе и ветер, из-за чего огонь охватил часть близ лежащего леса. Однако пострадала только трава, сильных повреждений не зафиксировано. Тракторы опахали опасную территорию по периметру и спустя почти семь часов лесоводы полностью ликвидировали возгорание.