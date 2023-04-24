Водитель внедорожника напал на беременную женщину в Екатеринбурге

По информации от URA.RU, в Екатеринбурге водитель внедорожника напал на беременную женщину после дорожного конфликта. Инцидент произошел на улице Орджоникидзе, когда мужчина на своем автомобиле подрезал другое авто.