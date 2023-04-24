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Водитель внедорожника напал на беременную женщину в Екатеринбурге

24 апреля 2023, 06:00
По информации от URA.RU, в Екатеринбурге водитель внедорожника напал на беременную женщину после дорожного конфликта. Инцидент произошел на улице Орджоникидзе, когда мужчина на своем автомобиле подрезал другое авто.

После остановки автомобилей нападавший разбил стекло на машине беременной женщины и избил ее. Потерпевшая была на девятом месяце беременности, пишет Общественная служба новостей.

Женщина была госпитализирована в Уральский научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества, где она получила медицинскую помощь. Существует угроза того, что роды начнутся раньше времени.

Правоохранительные органы находятся на месте происшествия и расследуют обстоятельства нападения.

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