Водитель внедорожника напал на беременную женщину в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 06:00
Published Сегодня, 06:00
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Updated Сегодня, 12:02
После остановки автомобилей нападавший разбил стекло на машине беременной женщины и избил ее. Потерпевшая была на девятом месяце беременности, пишет Общественная служба новостей.
Женщина была госпитализирована в Уральский научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества, где она получила медицинскую помощь. Существует угроза того, что роды начнутся раньше времени.
Правоохранительные органы находятся на месте происшествия и расследуют обстоятельства нападения.