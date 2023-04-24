Влияние магнитных бурь на здоровье и жизнь людей: что говорит эксперт

Posted Сегодня, 18:04
Published Сегодня, 18:04
Modified Сегодня, 18:06
Updated Сегодня, 18:06
Руководитель Центра прогнозов космической погоды Института земного магнетизма РАН, Артем Абунин, рассказал корреспонденту Общественной службы новостей о том, как магнитные бури, солнечная активность и космическая погода могут повлиять на жизнь людей.
По словам эксперта, вопрос о том, оказывают ли геомагнитные бури влияние на физическое здоровье человека, слабо изучен, так как на состояние человека влияют и другие факторы, например, обычная земная погода, и отделить их воздействие на человека от влияния космической погоды крайне сложно.
Однако, эксперт подчеркнул, что магнитные бури могут воздействовать на кровь человека, поскольку содержит железо, и магнитные поля могут влиять на его характеристики, хотя этот вопрос скорее теоретический, чем доказанный.
Также эксперт отметил, что магнитные бури могут оказывать косвенное воздействие на человека, включая сбои в работе систем связи и промышленных предприятий при повышении уровня раздраженности геомагнитного поля Земли.