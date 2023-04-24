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Published Сегодня, 18:04

Modified Сегодня, 18:06

Updated Сегодня, 18:06

Влияние магнитных бурь на здоровье и жизнь людей: что говорит эксперт

24 апреля 2023, 18:04
Жители Москвы и Санкт-Петербурга могли наблюдать северное сияние в ночь на понедельник из-за предпоследнего, четвертого уровня магнитной бури — G4, зафиксированного Институтом прикладной геофизики в прошедшее воскресенье.

Руководитель Центра прогнозов космической погоды Института земного магнетизма РАН, Артем Абунин, рассказал корреспонденту Общественной службы новостей о том, как магнитные бури, солнечная активность и космическая погода могут повлиять на жизнь людей.

По словам эксперта, вопрос о том, оказывают ли геомагнитные бури влияние на физическое здоровье человека, слабо изучен, так как на состояние человека влияют и другие факторы, например, обычная земная погода, и отделить их воздействие на человека от влияния космической погоды крайне сложно.

Однако, эксперт подчеркнул, что магнитные бури могут воздействовать на кровь человека, поскольку содержит железо, и магнитные поля могут влиять на его характеристики, хотя этот вопрос скорее теоретический, чем доказанный.

Также эксперт отметил, что магнитные бури могут оказывать косвенное воздействие на человека, включая сбои в работе систем связи и промышленных предприятий при повышении уровня раздраженности геомагнитного поля Земли.

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