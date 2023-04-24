Влияние магнитных бурь на здоровье и жизнь людей: что говорит эксперт

По словам эксперта, вопрос о том, оказывают ли геомагнитные бури влияние на физическое здоровье человека, слабо изучен, так как на состояние человека влияют и другие факторы, например, обычная земная погода, и отделить их воздействие на человека от влияния космической погоды крайне сложно.