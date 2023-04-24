Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
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Чтобы накопить требуемую сумму быстрее стоит использовать банковские вклады. Это удобно и безопасно, ведь ваши вклады имеют страховку, пока не превышают суммы в 1,4 миллиона рублей. Если вы хотите ускорить процесс накопления денежных средств, но не хотите рисковать, то банковские вклады — это лучший выход.
Рейтинг лучших банковских вкладов
Практически каждый банк имеет несколько различных предложений, позволяющих сделать вам вклад. Их условия, такие как минимальный размер вложений, срок действия вклада и процентная ставка могут сильно различаться. Поэтому не всегда бывает просто понять, какой вклад подходит в вашем случае.
В подобной ситуации нужно задействовать простое правило цели, времени и ваших ресурсов. Если денежные средства понадобятся вам в скором времени, то стоит отдать предпочтение вкладам с возможностью вывести с них деньги уже через короткий промежуток времени.
Чтобы облегчить выбор, мы подобрали вклады топ 10 для долгосрочных и краткосрочных вложений.
10 место в рейтинге лучших вкладов занимает «Про запас» от Промсвязьбанка. Он выгодно отличается высокой процентной ставкой до 9% и возможностью вложить любую сумму денег от 1 рубля. На 9 месте расположился «Первый» с ежемесячным процентом. Он подходит для тех, кто готов откладывать крупные суммы, начиная от 50 тысяч рублей. Процентная ставка по нему составляет 8,14%.
8 место занимает «Альфа-Вклад» от Альфа-Банк. Он обладает процентной ставкой до 8,39% и возможностью положить на счёт от 10 тысяч рублей. 7 и 6 места занимают «Первый» от ФК Открытие с процентом в начале срока и «Сильная ставка» от Промсвязьбанка. Они подходят для тех, кто готов откладывать крупные суммы денег на реализацию своей мечты.
В середине рейтинга на 5 месте расположился вклад «Мой дом» с ежемесячным начислением процентов от Банк Дом.РФ. Основное его преимущество — возможность краткосрочного открытия банковского счёта на 3 месяца.
4 и 3 места заняли «Доходный Промо» и «Накопительный» от Россельхозбанка и Газпромбанка. Они имеют одинаковую процентную ставку в 10%, но различаются по минимальному сроку.
2 место занимает вклад «Первый» от ФК Открытие. Ставка в 8,45% и сроки в 367 дней — это именно то что нужно, чтобы накопить на новую покупку. Первое место в рейтинге досталось вкладу «Мой дом» от Банк Дом.РФ. Он обладает повышенной ставкой в 10,1% и удобно регулируемыми сроками.
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