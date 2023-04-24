8 место занимает «Альфа-Вклад» от Альфа-Банк. Он обладает процентной ставкой до 8,39% и возможностью положить на счёт от 10 тысяч рублей. 7 и 6 места занимают «Первый» от ФК Открытие с процентом в начале срока и «Сильная ставка» от Промсвязьбанка. Они подходят для тех, кто готов откладывать крупные суммы денег на реализацию своей мечты.