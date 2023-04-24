В Центральном рынке Иркутска прозвучал выстрел, задержан мужчина с оружием

Начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по региону Юрий Ильенко рассказал корреспонденту «ФедералПресс», что инцидент произошел в субботу. На месте происшествия был обнаружен 72-летний местный житель, который при себе имел оружие. Мужчина сообщил правоохранителям, что выстрелил непроизвольно, когда демонстрировал предмет своим знакомым. На место происшествия незамедлительно был направлен экипаж ППС.