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В Центральном рынке Иркутска прозвучал выстрел, задержан мужчина с оружием

24 апреля 2023, 10:47
Выстрел прогремел на Центральном рынке в Иркутске, сообщение о котором поступило в полицию в минувшие выходные.

Начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по региону Юрий Ильенко рассказал корреспонденту «ФедералПресс», что инцидент произошел в субботу. На месте происшествия был обнаружен 72-летний местный житель, который при себе имел оружие. Мужчина сообщил правоохранителям, что выстрелил непроизвольно, когда демонстрировал предмет своим знакомым. На место происшествия незамедлительно был направлен экипаж ППС.

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