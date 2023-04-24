В России увеличат до 30% НДФЛ для ряда уехавших за рубеж соотечественников

Данное нововведение затрагивает уехавших граждан, использующих услуги российских компаний в интернете или которые имеют технические и программно-аппаратные средства, размещенные в России. В соответствии с документом, начиная с января 2024 года, российские компании должны будут взимать НДФЛ в размере 13-15% с вознаграждений, а после утраты налогового резидентства — 30%.

Нововведения затрагивают как штатных сотрудников, так и фрилансеров. Законопроект не содержит норм об изменении ставок налогов для фрилансеров, которые работают как самозанятые или индивидуальные предприниматели.