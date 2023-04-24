В Омской области на берегу Иртыша нашли утопленника в валенках

Posted Сегодня, 05:38
Published Сегодня, 05:38
Modified Сегодня, 05:42
Updated Сегодня, 05:42
В Омской области следователи устанавливают личность мужчины, тело которого нашли на берегу Иртыша у села Красная Горка.
«Сообщение об обнаружении тела неизвестного мужчины поступило от очевидцев в воскресенье, 23 апреля, около 19:43. Предварительно, погибший утонул», — рассказали Городу55 в СКР по Омской области.
На вид погибшему от 45-55 лет. У него короткий темный волос и он был одет в коричневый свитер, темные джинсы и валенки.
Сейчас труп направили в морг города Омска для установления истинной причины смерти. Предварительно никаких следов насилия не теле на обнаружено.