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В Омской области на берегу Иртыша нашли утопленника в валенках

24 апреля 2023, 05:38
Фото: 1MI
Тело направили в морг для вскрытия
Личность погибшего пока не установлена.

В Омской области следователи устанавливают личность мужчины, тело которого нашли на берегу Иртыша у села Красная Горка.

«Сообщение об обнаружении тела неизвестного мужчины поступило от очевидцев в воскресенье, 23 апреля, около 19:43. Предварительно, погибший утонул», — рассказали Городу55 в СКР по Омской области.

На вид погибшему от 45-55 лет. У него короткий темный волос и он был одет в коричневый свитер, темные джинсы и валенки.

Сейчас труп направили в морг города Омска для установления истинной причины смерти. Предварительно никаких следов насилия не теле на обнаружено.

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