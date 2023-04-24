В Омске за земельный участок на улице Орджоникидзе боролись 16 застройщиков

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В Омске подвели итоги аукциона по продаже земельного участка с кадастровым номером 55:36:070401:22797, расположенного в Центральном округе на улице Орджоникидзе, 197.
Участок площадью 552 квадратных метра находится в федеральной собственности. Здесь допускается строительство объектов торговли (ТЦ и ТРЦ), общественного питания и административных зданий для организаций, предоставляющих коммунальные услуги. Отметим, что продаваемый земельный участок в основном окружает частный сектор.
На торги заявилось 16 участников, из них двух не допустили к участию в аукционе. Помимо индивидуальных предпринимателей за участок на Орджоникидзе боролись две фирмы — ООО «Проект Строй» (директор и учредитель Сергей Плиско) и ООО «Лексэлектро» (гендиректор и учредитель Игорь Алексеенко).
В итоге победителем признали индивидуального предпринимателя Сергея Уланова. Он предложил цену в три раза выше начальной. Земельный участок достался Уланову за 3 663 100 рублей.
Согласно данным открытых источников, Сергею Уланову принадлежит две компании — ООО «Промысел» и ООО «Сибирская бумажная мануфактура». Первое специализируется на рекламной и полиграфической деятельности. Основным видом деятельности «Сибирской бумажной мануфактуры» является производство гофрированной бумаги, картона и других изделий.