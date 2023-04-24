В Омске за земельный участок на улице Орджоникидзе боролись 16 застройщиков

На торги заявилось 16 участников, из них двух не допустили к участию в аукционе. Помимо индивидуальных предпринимателей за участок на Орджоникидзе боролись две фирмы — ООО «Проект Строй» (директор и учредитель Сергей Плиско) и ООО «Лексэлектро» (гендиректор и учредитель Игорь Алексеенко).