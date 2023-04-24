В Омске суд обязал мэрию выделить жилье двум инвалидам

Posted Сегодня, 04:22
Published Сегодня, 04:22
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Updated Сегодня, 04:46
Страдающие тяжелыми хроническими заболеваниями омичи не смогли без обращения в прокуратуру получить жилье. Согласно закону, по состоянию здоровья им были обязаны предоставить квартиры без очереди.
Сотрудники надзорного ведомства подключились к делу, чтобы восстановить жилищные права обратившихся. Известно, что оба являются инвалидами с детства, состоят на учете как нуждающиеся в жилье. По показаниям они не могут проживать вместе с кем-то, но сейчас один делит кров с матерью, другой — с бабушкой.
Им должны предоставить жилье по договорам соцнайма, но администрация никаких мер для этого не предпринимает. В связи с этим прокурор города Павел Попов подал иск в суд. По итогу представители органа власти полностью удовлетворили требования заявителя и обязали ответственных выделить инвалидам жилье вне очереди. Судебные решения пока не вступили в законную силу, уточнили в прокуратуре. Однако сразу же после этого надзорное ведомство возьмет на контроль их исполнение.
Ранее Город55 сообщал о проверке, которую организовали следователи, чтобы разобраться в похожем случае. В Омске женщина воспитывает ребенка-инвалида по онкологическому заболеванию в непригодных для проживания условиях. Проблема в том, что ее не ставят на учет как нуждающуюся в улучшении жилья.