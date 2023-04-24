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В Омске суд обязал мэрию выделить жилье двум инвалидам

24 апреля 2023, 04:22
Фото: Город55
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Пока решения суда не вступили в законную силу, но после прокуратура проконтролирует их исполнение.

Страдающие тяжелыми хроническими заболеваниями омичи не смогли без обращения в прокуратуру получить жилье. Согласно закону, по состоянию здоровья им были обязаны предоставить квартиры без очереди.

Сотрудники надзорного ведомства подключились к делу, чтобы восстановить жилищные права обратившихся. Известно, что оба являются инвалидами с детства, состоят на учете как нуждающиеся в жилье. По показаниям они не могут проживать вместе с кем-то, но сейчас один делит кров с матерью, другой — с бабушкой.

Им должны предоставить жилье по договорам соцнайма, но администрация никаких мер для этого не предпринимает. В связи с этим прокурор города Павел Попов подал иск в суд. По итогу представители органа власти полностью удовлетворили требования заявителя и обязали ответственных выделить инвалидам жилье вне очереди. Судебные решения пока не вступили в законную силу, уточнили в прокуратуре. Однако сразу же после этого надзорное ведомство возьмет на контроль их исполнение.

Ранее Город55 сообщал о проверке, которую организовали следователи, чтобы разобраться в похожем случае. В Омске женщина воспитывает ребенка-инвалида по онкологическому заболеванию в непригодных для проживания условиях. Проблема в том, что ее не ставят на учет как нуждающуюся в улучшении жилья.

В Омске матери-одиночке с ребенком-инвалидом не хотят давать квартиру
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#Алина Ясинская#Суд#Прокуратура#Инвалиды#Жилье#Общество#Жалобы#Новости#Омск
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