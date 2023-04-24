В Омске суд обязал мэрию выделить жилье двум инвалидам

Им должны предоставить жилье по договорам соцнайма, но администрация никаких мер для этого не предпринимает. В связи с этим прокурор города Павел Попов подал иск в суд. По итогу представители органа власти полностью удовлетворили требования заявителя и обязали ответственных выделить инвалидам жилье вне очереди. Судебные решения пока не вступили в законную силу, уточнили в прокуратуре. Однако сразу же после этого надзорное ведомство возьмет на контроль их исполнение.