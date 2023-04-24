В Омске предприниматель Евгений Коновалов построит магазин на 28-й Северной

Posted Сегодня, 06:22
Published Сегодня, 06:22
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Updated Сегодня, 06:24
В Центральном округе Омска построят магазин на пересечении улиц Орджоникидзе и 28-я Северная. Застройщиком выступает индивидуальный предприниматель Евгений Коновалов.
Проект подготовило ООО «Проектный институт „Новые технологии“, директором и единственным учредителем которого является Екатерина Янкелевич. Положительное заключение на проектную документацию и результаты инженерных изысканий выдало ООО „Базис“.
Отметим, что строительство магазинов для Коновалова — не новая деятельность. В 2020-м индивидуальный предприниматель даже судился с департаментом имущественных отношений городской администрации. Дело рассматривалось в Арбитражном суде Омской области.
В своем заявлении Евгений Коновалов просил признать незаконным отказ депимущества предоставить предпринимателю земельный участок с кадастровым номером 55:36:080101:3403 в аренду без проведения торгов. На участке площадью 1000 квадратных метров разрешалось построить магазин товаров первой необходимости.
Коновалов как раз-таки ранее и начал возводить на улице Завертяева магазин, но не успел завершить работы. В итоге суд встал на сторону индивидуального предпринимателя и удовлетворил его требования.
Напомним, Город55 рассказывал о строительстве магазина на 6-й Северной. Предполагается, что он будет дополнен помещениями для занятий спортом.