В Москве нашли подозрительный металлический объект, похожий на мину

Жители дома, готовившиеся посадить цветы, случайно наткнулись на этот предмет, который по форме и размерам напоминает противотанковую мину. В связи с этим, они вызвали спасателей и отошли на безопасное расстояние. Если найденный предмет действительно окажется боеприпасом, то его обезвредят спасатели.