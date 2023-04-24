В Москве нашли подозрительный металлический объект, похожий на мину

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
Обнаружение произошло недалеко от дома №16 на набережной Новикова-Прибоя, пишет Общественная служба новостей.
Жители дома, готовившиеся посадить цветы, случайно наткнулись на этот предмет, который по форме и размерам напоминает противотанковую мину. В связи с этим, они вызвали спасателей и отошли на безопасное расстояние. Если найденный предмет действительно окажется боеприпасом, то его обезвредят спасатели.