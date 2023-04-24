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В Москве нашли подозрительный металлический объект, похожий на мину

24 апреля 2023, 11:46
Согласно сообщению Telegram-канала Baza, в Москве был найден подозрительный металлический объект, который напоминает мину.

Обнаружение произошло недалеко от дома №16 на набережной Новикова-Прибоя, пишет Общественная служба новостей.

Жители дома, готовившиеся посадить цветы, случайно наткнулись на этот предмет, который по форме и размерам напоминает противотанковую мину. В связи с этим, они вызвали спасателей и отошли на безопасное расстояние. Если найденный предмет действительно окажется боеприпасом, то его обезвредят спасатели.

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