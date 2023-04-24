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Таинственный взрыв оставил три воронки в лесополосе Владимирской области

24 апреля 2023, 11:58
Вечером 22 апреля в лесополосе Владимирской области произошёл взрыв, оставивший три воронки различного диаметра. Местный житель сообщил о сильном звуке, после чего на место прибыли правоохранители.

Самая крупная воронка имеет диаметр в пять метров и глубину на два с половиной метра, вторая — диаметр в два с половиной метра и глубину в один метр, третья — диаметр в один метр и глубину в полметра. Об этом пишет Общественная служба новостей.

Осколки металла и пластика были найдены вокруг воронок, а также были обнаружены следы. Один из ям обладает свежим видом, в то время как остальные появились, скорее всего, зимой. Обстоятельства взрыва пока неизвестны.

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