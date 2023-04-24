Таинственный взрыв оставил три воронки в лесополосе Владимирской области

Posted Сегодня, 11:58
Published Сегодня, 11:58
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
Самая крупная воронка имеет диаметр в пять метров и глубину на два с половиной метра, вторая — диаметр в два с половиной метра и глубину в один метр, третья — диаметр в один метр и глубину в полметра. Об этом пишет Общественная служба новостей.
Осколки металла и пластика были найдены вокруг воронок, а также были обнаружены следы. Один из ям обладает свежим видом, в то время как остальные появились, скорее всего, зимой. Обстоятельства взрыва пока неизвестны.