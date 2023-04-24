Специалисты рассказали, как предотвращают лесные пожары в Уральском регионе

Самыми опасными зонами он назвал леса, прилегающие к населенным пунктам и местам отдыха туристов, пишет ФедералПресс. В настоящее время возгорания лесов были замечены в нескольких лесничествах региона, но огнеборцы оперативно выявляют их и локализуют вместе со специалистами лесничеств и МЧС. Для профилактики пожаров проводятся работы по прочистке противопожарных барьеров, реконструкции лесных дорог и патрулирования мест отдыха населения. С нарушителями проводится разъяснительная беседа.