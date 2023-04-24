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Сотрудница дежурной части поймана в состоянии опьянения на рабочем месте

24 апреля 2023, 11:48
Telegram-канал SHOT сообщает, что в Санкт-Петербурге сотрудница оперативной дежурной службы «02» ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти была задержана в состоянии опьянения на своем рабочем месте.

Как отмечает источник, коллеги сотрудницы заметили ее неадекватное поведение и вызвали медицинскую помощь. При обследовании на работе из кармана женщины выпал подозрительный пакетик с порошком, пишет Общественная служба новостей.

Сотрудница была направлена на медосвидетельствование, которое подтвердило ее состояние опьянения. Пока не установлено, было ли это вызвано употреблением алкоголя или наркотических веществ.

В ходе дальнейшего обыска было обнаружено два пакетика с мефедроном, общим весом 0,56 грамма. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ «Незаконный оборот наркотических средств».

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