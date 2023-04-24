Сотрудница дежурной части поймана в состоянии опьянения на рабочем месте

Posted Сегодня, 11:48
Published Сегодня, 11:48
Modified Сегодня, 11:49
Updated Сегодня, 11:49
Как отмечает источник, коллеги сотрудницы заметили ее неадекватное поведение и вызвали медицинскую помощь. При обследовании на работе из кармана женщины выпал подозрительный пакетик с порошком, пишет Общественная служба новостей.
Сотрудница была направлена на медосвидетельствование, которое подтвердило ее состояние опьянения. Пока не установлено, было ли это вызвано употреблением алкоголя или наркотических веществ.
В ходе дальнейшего обыска было обнаружено два пакетика с мефедроном, общим весом 0,56 грамма. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ «Незаконный оборот наркотических средств».