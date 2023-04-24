Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:13

Published Сегодня, 08:13

Modified Сегодня, 08:20

Updated Сегодня, 08:20

Изображение материала

Смертельная ревность. Омич до смерти забил знакомого, приревновав его к возлюбленной

24 апреля 2023, 08:13
Фото: 1MI
Все произошло после совместной пьянки

Омич забил знакомо до смерти из-за ревности и бросил на остановке

После избиения парочка отнесла потерпевшего на остановку, где бросили умирать.

В Омске служебная собака помогла полицейским и следователям найти и задержать 43-летнего подозреваемого, который до смерти забил 49-летнего мужчину из-за ревности.

Все началось с того, что днем 23 апреля на остановке общественного транспорта в СНТ «Проектировщик» случайные прохожие наткнулись на мертвого мужчину. Прибывшие на вызов силовики установили, что он скончался от травм, полученных после избиения.

«Следователи и полицейские осмотрели место обнаружения тела и с применением служебной собаки установили, что к преступлению причастен один из жителей садоводческого товарищества и сразу же его задержали», - рассказали Городу55 в СКР по Омской области.

Как считает следствие, ночью 23 апреля после совместных алкогольных посиделок подозреваемый, приревновав свою сожительницу к потерпевшему, жестоко избил мужчину. Затем вместе с возлюбленной вынес потерпевшего, который был без сознания, к остановке, где и оставил.

Сейчас следователи продолжают выяснять все обстоятельства этого преступления и намерены ходатайствовать перед судом об аресте подозреваемого.

Хотел помочь, но решил убить. Омича заподозрили в убийстве собутыльника
Узнать подробнее
#Уголовное дело#Суд#Убийство#Избиение#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#Россия#Василий Попов
Подпишитесь
Застройщик дороги дублера улицы 70 лет Октября не смог отсудить у мэрии Омска 110 млн
Сегодня, 10:30
Игорь Бабиков назначил себя директором старейшей книготорговой сети Омска
Сегодня, 04:07
В Омской области из-за земельного участка судились бизнесмены Сутягинский и Латария
Сегодня, 09:45
Не время отдыхать. Омичи будут брать подработку на майские праздники
Сегодня, 02:57
В Омске за земельный участок на улице Орджоникидзе боролись 16 застройщиков
Сегодня, 04:45
В Омске откроется ферма по выращиванию мух
Сегодня, 07:34