Смертельная ревность. Омич до смерти забил знакомого, приревновав его к возлюбленной

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
Modified Сегодня, 08:20
Updated Сегодня, 08:20
В Омске служебная собака помогла полицейским и следователям найти и задержать 43-летнего подозреваемого, который до смерти забил 49-летнего мужчину из-за ревности.
Все началось с того, что днем 23 апреля на остановке общественного транспорта в СНТ «Проектировщик» случайные прохожие наткнулись на мертвого мужчину. Прибывшие на вызов силовики установили, что он скончался от травм, полученных после избиения.
«Следователи и полицейские осмотрели место обнаружения тела и с применением служебной собаки установили, что к преступлению причастен один из жителей садоводческого товарищества и сразу же его задержали», - рассказали Городу55 в СКР по Омской области.
Как считает следствие, ночью 23 апреля после совместных алкогольных посиделок подозреваемый, приревновав свою сожительницу к потерпевшему, жестоко избил мужчину. Затем вместе с возлюбленной вынес потерпевшего, который был без сознания, к остановке, где и оставил.
Сейчас следователи продолжают выяснять все обстоятельства этого преступления и намерены ходатайствовать перед судом об аресте подозреваемого.