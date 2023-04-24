Сестра Кавая Леонарда приговорена к пожизненному заключению за убийство в казино

Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
По данным, Уильямс и ее сообщница Кэндис Таунсел преследовали жертву до туалета, где ограбили и нанесли ей черепно-мозговую травму. Женщина умерла через четыре дня, пишет Pravda.Ru.
Уильямс отрицала все обвинения, но ее признали виновной в убийстве первой степени в пятницу, 21 апреля.
Как ранее сообщалось, Кавай Леонард выбыл на неопределенный срок из-за травмы. Форвард усугубил травму левого колена в первой игре серии с "Финикс Санз" и продолжал играть, игнорируя сильную боль, во второй игре.