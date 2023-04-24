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Сестра Кавая Леонарда приговорена к пожизненному заключению за убийство в казино

24 апреля 2023, 11:03
Кимиша Уильямс, сестра форварда команды "Лос-Анджелес Клипперс" Кавая Леонарда, была осуждена на пожизненное заключение без возможности условно-досрочного освобождения за убийство пожилой женщины в казино на юге Калифорнии в 2019 году.

По данным, Уильямс и ее сообщница Кэндис Таунсел преследовали жертву до туалета, где ограбили и нанесли ей черепно-мозговую травму. Женщина умерла через четыре дня, пишет Pravda.Ru.

Уильямс отрицала все обвинения, но ее признали виновной в убийстве первой степени в пятницу, 21 апреля.

Как ранее сообщалось, Кавай Леонард выбыл на неопределенный срок из-за травмы. Форвард усугубил травму левого колена в первой игре серии с "Финикс Санз" и продолжал играть, игнорируя сильную боль, во второй игре.

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