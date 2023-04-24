Сестра Кавая Леонарда приговорена к пожизненному заключению за убийство в казино

Кимиша Уильямс, сестра форварда команды "Лос-Анджелес Клипперс" Кавая Леонарда, была осуждена на пожизненное заключение без возможности условно-досрочного освобождения за убийство пожилой женщины в казино на юге Калифорнии в 2019 году.