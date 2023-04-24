РЭО разработал стратегию цифровой трансформации на период 2023–2025 годов

«Защита окружающей среды, решение различного рода задач в сфере экологии в современном мире неразрывно связаны с использованием цифровых технологий. РЭО разработал стратегию цифровой трансформации, в рамках которой планируется реализация ряда мероприятий, направленных на совершенствование контроля и мониторинга отрасли обращения с ТКО путем применения таких технологий, как искусственный интеллект, интернет вещей», — рассказал гендиректор РЭО Денис Буцаев. Он также сообщил, что в 2022 году в РЭО уже проводили мониторинг полигонов с использованием беспилотников. Теперь здесь планируют продолжать обращаться к возможностям искусственного интеллекта, в частности, в плане применения моделей прогнозирования развития сферы ТКО в регионах, автоматических и роботизированных установок на объектах переработки ТКО.