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РЭО разработал стратегию цифровой трансформации на период 2023–2025 годов

24 апреля 2023, 17:56
Фото: piqsels.com
Российский экологический оператор разработал стратегию цифровой трансформации компании на 2023–2025 годы. Она включает использование технологий нейронных сетей, прогнозирования и автоматизации в работе полигонов и региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

«Защита окружающей среды, решение различного рода задач в сфере экологии в современном мире неразрывно связаны с использованием цифровых технологий. РЭО разработал стратегию цифровой трансформации, в рамках которой планируется реализация ряда мероприятий, направленных на совершенствование контроля и мониторинга отрасли обращения с ТКО путем применения таких технологий, как искусственный интеллект, интернет вещей», — рассказал гендиректор РЭО Денис Буцаев. Он также сообщил, что в 2022 году в РЭО уже проводили мониторинг полигонов с использованием беспилотников. Теперь здесь планируют продолжать обращаться к возможностям искусственного интеллекта, в частности, в плане применения моделей прогнозирования развития сферы ТКО в регионах, автоматических и роботизированных установок на объектах переработки ТКО.

Заместитель гендиректора РЭО Алексей Буров, в свою очередь, отметил, что цифровая трансформация компании представляет собой сложный процесс трансформации бизнес-процессов и внутри собственной организации, и во всей отрасли переработки ТКО.

«В первую очередь мы нацелены на совершенствование наших внутренних процессов, оказывающих непосредственное влияние на выполнение стратегических задач РЭО, а также процессов взаимодействия с участниками отрасли ТКО», — напомнил Буров. Он также рассказал, что в рамках разработанной стратегии намечено выполнение ряда проектов с применением больших данных, нейронных сетей, цифровых двойников и т. д. В их числе технологии роботизированной оптической сортировки отходов с нейросетями и увеличения доли отбираемых фракций на пилотном объекте, запуск типовых отраслевых решений — цифровых двойников объектов инфраструктуры обращения с ТКО.

Все мероприятия планируется выполнить в рамках стратегии в период с 2023 по 2025 год. Они отвечают целям федерального проекта «Экономика замкнутого цикла».

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