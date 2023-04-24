«Растаяла вместе со снегом». В Омске планируют обновить разметку

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 10:55
Updated Сегодня, 10:55
На дорогах и трассах Омской области планируют обновить дорожную разметку. Об этом сегодня, 24 апреля, сообщил врио губернатора Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.
«Люди мне откровенно пишут, что разметка растаяла вместе со снегом. Широкая дорога похожа на аэродром: куда разворачиваться — непонятно. Поставил задачу министерству транспорта, управлению дорожного хозяйства Омской области и администрации города заняться этой проблемой, — написал Хоценко.
Мэр Омска Сергей Шелест в социальных сетях рассказал, на каких дорогах разметку обновят в первую очередь.
«Процесс запущен. В первую очередь заходим на улицы Транссибирскую и 60 лет Победы — силами Управления дорожного хозяйства и благоустройства. Параллельно привлеченный подрядчик начнет наносить разметку на Иртышской набережной, на улицах Маршала Жукова, 70 лет Октября, Енисейской. Далее бригады переместятся на участки, связанные с маршрутами мероприятий к 9 Мая. Разметка будет выполнена в двух вариантах: специальной краской и пластиком, — рассказал Сергей Шелест.
Ранее Город55 сообщал, какие дороги планируют отремонтировать в Омске в 2023 году: