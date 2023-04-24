Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:53

Published Сегодня, 10:53

Modified Сегодня, 10:55

Updated Сегодня, 10:55

Изображение материала

«Растаяла вместе со снегом». В Омске планируют обновить разметку

24 апреля 2023, 10:53
Фото: 1MI
Иллюстрация

На дорогах Омска нанесут новую разметку

В первую очередь разметку нанесут на улицах Транссибирская и 60 лет Победы.

На дорогах и трассах Омской области планируют обновить дорожную разметку. Об этом сегодня, 24 апреля, сообщил врио губернатора Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.

«Люди мне откровенно пишут, что разметка растаяла вместе со снегом. Широкая дорога похожа на аэродром: куда разворачиваться — непонятно. Поставил задачу министерству транспорта, управлению дорожного хозяйства Омской области и администрации города заняться этой проблемой, — написал Хоценко.

Мэр Омска Сергей Шелест в социальных сетях рассказал, на каких дорогах разметку обновят в первую очередь.

«Процесс запущен. В первую очередь заходим на улицы Транссибирскую и 60 лет Победы — силами Управления дорожного хозяйства и благоустройства. Параллельно привлеченный подрядчик начнет наносить разметку на Иртышской набережной, на улицах Маршала Жукова, 70 лет Октября, Енисейской. Далее бригады переместятся на участки, связанные с маршрутами мероприятий к 9 Мая. Разметка будет выполнена в двух вариантах: специальной краской и пластиком, — рассказал Сергей Шелест.

Ранее Город55 сообщал, какие дороги планируют отремонтировать в Омске в 2023 году:

«Начнется горячий сезон». В Омске готовятся к ремонту дорог
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Строительство#Строительство дороги#Разметка#Виталий Хоценко#Сергей шелест#Врио губернатора Омской области#Мэр Омска#Город#Транспорт#Омская область#Омск
Подпишитесь
Застройщик дороги дублера улицы 70 лет Октября не смог отсудить у мэрии Омска 110 млн
Сегодня, 10:30
Игорь Бабиков назначил себя директором старейшей книготорговой сети Омска
Сегодня, 04:07
В Омской области из-за земельного участка судились бизнесмены Сутягинский и Латария
Сегодня, 09:45
Не время отдыхать. Омичи будут брать подработку на майские праздники
Сегодня, 02:57
В Омске за земельный участок на улице Орджоникидзе боролись 16 застройщиков
Сегодня, 04:45
В Омске откроется ферма по выращиванию мух
Сегодня, 07:34