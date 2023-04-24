Представители власти РФ выступают за запрет «Википедии» из-за перевираемого контента

Posted Сегодня, 17:29
Published Сегодня, 17:29
Modified Сегодня, 17:31
Updated Сегодня, 17:31
В феврале информационный ресурс был оштрафован на 2 миллиона рублей за отказ удалять запрещенный контент. Депутат Госдумы РФ, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв заявил, что «Википедию» нужно запретить, поскольку она стала мощным оружием антироссийской пропаганды. Об этом пишет общественная служба новостей.
Он отметил, что контент на ресурсе сильно перевирается, а исторические материалы часто принимаются за чистую монету, что может оказывать негативное влияние на школьников и студентов. Журавлев лично столкнулся с этим, когда искал информацию о годах основания русских городов, а нашел нелепые и антинаучные россказни об украинских поселениях времен палеолита.