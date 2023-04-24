Представители власти РФ выступают за запрет «Википедии» из-за перевираемого контента

Он отметил, что контент на ресурсе сильно перевирается, а исторические материалы часто принимаются за чистую монету, что может оказывать негативное влияние на школьников и студентов. Журавлев лично столкнулся с этим, когда искал информацию о годах основания русских городов, а нашел нелепые и антинаучные россказни об украинских поселениях времен палеолита.