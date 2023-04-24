Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:29

Published Сегодня, 17:29

Modified Сегодня, 17:31

Updated Сегодня, 17:31

Представители власти РФ выступают за запрет «Википедии» из-за перевираемого контента

24 апреля 2023, 17:29
Валерий Фадеев, председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, выступил с призывом о запрете «Википедии» в начале апреля 2023 года.

В феврале информационный ресурс был оштрафован на 2 миллиона рублей за отказ удалять запрещенный контент. Депутат Госдумы РФ, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв заявил, что «Википедию» нужно запретить, поскольку она стала мощным оружием антироссийской пропаганды. Об этом пишет общественная служба новостей.

Он отметил, что контент на ресурсе сильно перевирается, а исторические материалы часто принимаются за чистую монету, что может оказывать негативное влияние на школьников и студентов. Журавлев лично столкнулся с этим, когда искал информацию о годах основания русских городов, а нашел нелепые и антинаучные россказни об украинских поселениях времен палеолита.

Подпишитесь
Застройщик дороги дублера улицы 70 лет Октября не смог отсудить у мэрии Омска 110 млн
Сегодня, 10:30
Игорь Бабиков назначил себя директором старейшей книготорговой сети Омска
Сегодня, 04:07
В Омской области из-за земельного участка судились бизнесмены Сутягинский и Латария
Сегодня, 09:45
Нашли клещевой энцефалит и боррелиоз. Омичей все чаще стали кусать клещи
Сегодня, 12:48
В Омске за земельный участок на улице Орджоникидзе боролись 16 застройщиков
Сегодня, 04:45
В Омске откроется ферма по выращиванию мух
Сегодня, 07:34