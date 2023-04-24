Пожар в многоквартирном доме в Иркутском районе: спасено почти 50 человек

Posted Сегодня, 10:51
Published Сегодня, 10:51
Modified Сегодня, 10:53
Updated Сегодня, 10:53
По данным ведомства, пожар начался около 04:00 утра на Приморской улице в девятиэтажном кирпичном здании. Когда сотрудники МЧС прибыли на место, из окон квартиры на втором этаже вырывался черный дым, пишет ФедералПресс.
Хозяин квартиры, в которой началось возгорание, успел эвакуироваться, оставив дверь открытой. Это привело к тому, что дым заполнил подъезд, и остальные жильцы не могли покинуть здание. Несколько человек, находившихся на балконах, просили о помощи, и пожарные помогли спуститься по лестницам 47 жильцам, включая 19 детей.
Открытый огонь удалось потушить в течение полутора часов на площади 40 квадратных метров. Никто не пострадал. Из-за короткого замыкания электропроводки произошел пожар.