Пожар в многоквартирном доме в Иркутском районе: спасено почти 50 человек

Хозяин квартиры, в которой началось возгорание, успел эвакуироваться, оставив дверь открытой. Это привело к тому, что дым заполнил подъезд, и остальные жильцы не могли покинуть здание. Несколько человек, находившихся на балконах, просили о помощи, и пожарные помогли спуститься по лестницам 47 жильцам, включая 19 детей.