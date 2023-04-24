Омский суд пересмотрит дело 17-летнего парня, убившего поленом собственного деда

Инцидент произошел осенью 2021 года в деревне Кипо-Кулары (Тевризский район). 17-летний парень и его двоюродный дедушка ругались. В какой-то момент в порыве злости участник конфликта помладше схватился за деревянное полено. Не меньше двух ударов он нанес по лицу пенсионера и не меньше одного удара — ногой по голове. От полученных травм пожилой родственник скончался на месте.