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Омский суд пересмотрит дело 17-летнего парня, убившего поленом собственного деда

24 апреля 2023, 06:24
Фото: Город55
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Прокуратура не согласилась с приговором, посчитав его слишком мягким для подростка.

Инцидент произошел осенью 2021 года в деревне Кипо-Кулары (Тевризский район). 17-летний парень и его двоюродный дедушка ругались. В какой-то момент в порыве злости участник конфликта помладше схватился за деревянное полено. Не меньше двух ударов он нанес по лицу пенсионера и не меньше одного удара — ногой по голове. От полученных травм пожилой родственник скончался на месте.

Молодой человек не признал вину, заявляя, что избил дедушку, опасаясь за собственную жизнь, но ему не поверили. Суд первой инстанции приговорил подростка к трем годам лишения свободы в воспитательной колонии. Смягчающим обстоятельством выступило то, что юноша активно помогал в раскрытии преступления (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Первого зампрокурора Омской области Андрея Хамошина наказание не устроило, в связи с чем он внес кассационное представление.

По итогам пересмотра дела Восьмой кассационный суд общей юрисдикции отменил приговор Тевризского райсуда. Теперь уголовное дело вновь рассмотрят в суде первой инстанции, но уже в другом составе.

Ранее Город55 писал о приговоре подростков, признанных виновными в убийстве с особой жестокостью семьи в селе Юрьевка. Страшная расправа случилась в январе 2022 года. 15-летняя девушка и ее парень убили членов ее семьи, в том числе малолетнюю сестру-инвалида.

В марте этого года юноше назначили наказание в виде шести лет и семи месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а ей — шесть с половиной лет заключения в воспитательной колонии. Прокуратура оспорила это решение и потребовала ужесточить приговор.

Слишком мягко. Омские прокуроры обжаловали приговор убийцам из Юрьевки
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#Алина Ясинская#Уголовное дело#Убийство#Конфликт#Приговор#Суд#Прокуратура#Происшествия#Общество#Новости#Омская область
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