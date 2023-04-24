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Posted Сегодня, 16:03

Published Сегодня, 16:03

Modified Сегодня, 16:06

Updated Сегодня, 16:06

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Омским водителям рассказали, где запретят повороты налево

24 апреля 2023, 16:03
Фото: Город55
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Новые запреты помогут снизить аварийность и увеличить пропускную способность на дорогах.

В омском дептрансе сообщили, что для устранения очагов аварийности, а также для увеличения пропускной способности планируют ввести запрет левых поворотов (или разворотов) в местах концентрации ДТП.

В этом году планируют ввести:

  • запрет на левый поворот и разворот в районе строений № 87 корпус 1 и № 87 корпус 3 по ул. Мельничная при движении в направлении Русско-Полянского тракта, а также при выезде от указанных домов на ул. Мельничная;
  • запрет на левый поворот с ул. 7-я Северная при пересечении с ул. Орджоникидзе в обоих направлениях;
  • запрет на разворот в районе строения № 8 корпус 2 по ул. Лукашевича при следовании в направлении ул. Дианова;
  • запрет на поворот налево с ул. Конева при пересечении с ул. 70 лет Октября при движении в сторону «Континента»;
  • запрет на разворот в районе строения № 9б по проспекту Мира при следовании в направлении ул. Химиков.

Также водителям предоставили альтернативные маршруты:

  1. при выезде с территории строений № 87 корпус 1 и № 87 корпус 3 по ул. Мельничной проехать до светофорного объекта на пересечении с ул. Талалихина и выполнить разворот. При заезде к данным строениям нужно проехать до строения № 87 корпус 4 и развернуться;
  2. на пересечении ул. 7-я Северная и Орджоникидзе повернуть налево на ул. Вавилова или Тарская либо после поворота направо на ул. Орджоникидзе до ул. 5-й Северной или 9-й Северной выполнить разворот и проехать в прямом направлении;
  3. по ул. Лукашевича место разворота за светофорным объектом в районе строения № 8 корпус 3 по ул. Лукашевича будет сохранено;
  4. по ул. Конева в районе пересечения с улицей 70 лет Октября при движении в сторону «Континента» разрешен разворот через территорию бывшей АЗС;
  5. по проспекту Мира в районе строения № 9б для заезда к ТК будет демонтирован дорожный знак 3.1 «Въезд запрещен».

Напомним, что с 20 апреля на нескольких дорогах запретили ездить большегрузам (более 10 тонн). Грузовикам нельзя ездить по 3-м направлениям.

В Омске на пять месяцев запретят проезд на улице Красных Зорь
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#Дорога#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#ДТП
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