Омским водителям рассказали, где запретят повороты налево

Posted Сегодня, 16:03
Published Сегодня, 16:03
Modified Сегодня, 16:06
Updated Сегодня, 16:06
В омском дептрансе сообщили, что для устранения очагов аварийности, а также для увеличения пропускной способности планируют ввести запрет левых поворотов (или разворотов) в местах концентрации ДТП.
В этом году планируют ввести:
Также водителям предоставили альтернативные маршруты:
Напомним, что с 20 апреля на нескольких дорогах запретили ездить большегрузам (более 10 тонн). Грузовикам нельзя ездить по 3-м направлениям.