Омичам рассказали, когда полностью уберут оставшийся после субботников мусор

Претензии горожан не остались без внимания городской администрации. В пресс-службе мэрии ответили, что мусор с омских улиц исчезнет только после 7 мая — когда пройдут все апрельские акции по уборки, а также напомнили, на кого возложена обязанность по вывозу мусорных мешков после субботника.