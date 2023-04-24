Омичам рассказали, когда полностью уберут оставшийся после субботников мусор

Posted Сегодня, 09:52
Published Сегодня, 09:52
Modified Сегодня, 09:54
Updated Сегодня, 09:54
В социальных сетях жители города пожаловались, что после субботников на улицах остались многочисленные мешки с мусором. Такие жалобы весной появляются каждый год.
В паблике «ЧП Омск» опубликовали снимки с несколькими крупными кучами из черных мусорных мешков, которые образовались в Октябрьском округе на улице 6-я Шинная возле дома № 17.
«Субботник прошёл неделю назад, мешки стоят уже неделю, никто не вывозит», — написал анонимный пользователь.
Претензии горожан не остались без внимания городской администрации. В пресс-службе мэрии ответили, что мусор с омских улиц исчезнет только после 7 мая — когда пройдут все апрельские акции по уборки, а также напомнили, на кого возложена обязанность по вывозу мусорных мешков после субботника.
«Мусорные мешки после субботника должны вывозить инициаторы и организаторы субботников и экологических акций по уборке. Городское „Управление дорожного хозяйства и благоустройства“ в своей зоне ответственности вывозит в течение 4-5 дней. Убедительно просим жителей и хозяйствующие субъекты после уборки подведомственных и прилегающих территорий вывозить самостоятельно собранный мусор на полигоны», — сообщили в пресс-службе омской мэрии.
Напомним, что руководитель УДХБ Галина Зурнаджан 12 апреля во время отчета перед депутатами Омского горсовета не согласилась, что мусор месяцами стоит на улицах после субботника. По ее словам, в прошлом году ведомство справилось с этой задачей за 4-5 дней.